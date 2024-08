Sampdoria, un talento della Juventus per il post Leoni?

5 minuti fa



Con la trattativa per Giovanni Leoni che procede, la Sampdoria inizia a guardarsi intorno sul mercato per sopperire, anche numericamente, ad un'eventuale partenza del centrale classe 2006. Il direttore sportivo Pietro Accardi ha alcuni nomi sul suo taccuino, e un serbatoio che il dirigente conosce piuttosto bene è quello della Juventus, specialmente per quanto riguarda i giovani. Dalla Next Gen bianconera il Doria ha appena pescato Sekulov, ma gli affari potrebbero non essere finiti qui.



Secondo Il Secolo XIX la Samp per il post Leoni starebbe monitorando il talentino Alessandro Pio Riccio. Classe 2002, l'anno scorso prestato dai bianconeri al Modena, Riccio ha già una discreta esperienza tra Serie B (dove nel 2023-2024 ha totalizzato 24 presenze con la maglia emiliana) e Serie C, con 50 partite alle spalle nonostante i 22 anni. Sul ragazzo è forte da tempo l'interesse della Reggiana, prossima avversaria proprio della Samp in campionato, ma i blucerchiati potrebbero tentare di inserirsi e sorpassare la concorrenza granata. L'idea potrebbe essere quella di sfruttare i buoni rapporti tra Doria e Juve, e l'asse già testato dopo l'affare Sekulov.