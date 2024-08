Sampdoria, Niang resta un'idea, ma prima deve partire Borini

Getty Images

Le manovre in casapotrebbero non essere finite. Oltre alla questione difensori, continuano a circolare suggestioni anche per l'attacco. Ad esempio, uno dei nomi più gettonati per il reparto avanzato è quello di M'Baye. La punta ex Milan ha lasciato intendere di essere pronto a trasferirsi immediatamente a Genova. L'attaccante francese, che nella scorsa stagione ha giocato con l'Empoli collezionando 14 presenze e segnando 6 gol, si èo alla squadra blucerchiata, dimostrando una disponibilità assoluta a vestire la maglia doriana.

Pietro Accardi, attuale direttore sportivo della Sampdoria, conosce bene Niang avendolo portato proprio a Empoli un anno fa, ma l'arrivo dell’attaccante è strettamente legato a una cessione nel reparto offensivo. La partenza di Fabio, che ha uno stipendio pesante ed è seguito da club di Serie A come Cagliari e Verona, sembra essere la chiave per sbloccare l’affare. Anche più di un’eventuale cessione di Antoninoè la partenza di Borini a essere fondamentale. Inoltre, va considerato che intorno a novembre rientrerà Estanis, che andrà a occupare quella stessa posizione di campo, aggiungendo ulteriore competizione. La situazione resta quindi in evoluzione, anche se c'è pure un altro nodo legato allo stipendio di Niang, piuttosto alto. Servirebbe un passo incontro al club da parte del calciatore classe 1994.