Tomas Rincòn, centrocampista della Sampdoria, ha parlato a Dazn dopo il pareggio senza reti contro la Salernitana:



"Ci dispiace, volevamo dare una gioia a questa gente, siamo contrariati perché non riusciamo a vincere in casa. Ci siamo mossi bene, ci manca lucidità in avanti per completare l'ultimo passaggio. La chiave sta nel lavoro quotidiano e nel crederci finché la matematica non ti condanna. Abbiamo il dovere di farlo".