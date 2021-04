Entra nel vivo la trattativa per il rinnovo di Claudio Ranieri. Sabato, al Mapei Stadium per la partita tra la Sampdoria e il Sassuolo, era presente anche l'agente dell'allenatore, Luca Bascherini. Il procuratore ha incontrato Ferrero, ma pare senza discutere del contratto, rimandando il faccia a faccia a questa settimana.



La situazione ora sembra molto più semplice rispetto a qualche settimana fa. La volontà di chiudere secondo Il Secolo XIX c'è anche da parte di Ferrero, che si sarebbe convinto a rinnovare con l'allenatore dopo alcune riflessioni. Il primo scoglio è economico, legato alla tassazione e alle agevolazioni fiscali per i lavoratori rientrati dall'estero concese dal decreto crescita.



La Samp, in sostanza, vorrebbe rinnovare con uno sconto, e Ranieri sarebbe disponibile ad accontentare Ferrero, trovando un punto di accordo sulle cifre. Oltre alla questione economica, bisogna tenere conto pure del discorso tecnico. Ranieri vuole accordo sui programmi, chiarezza in merito e soprattutto buona comunicazione degli obiettivi e dei traguardi da raggiungere con l'esterno.