Getty Images

Si inizia ad intravedere il ritorno in campo, e laè al lavoro a Bogliasco per preparare la partita con il Cosenza, di fatto il primo vero match di mister Sottil, che in queste due settimane ha iniziato a plasmare la sua squadra dopo l'assaggio di Bari. L'attenzione in casa genovese in questi giorni era puntata su Simone. La scorsa settimana il centrale, su cui Accardi ha puntato molto, ha lavorato a parte a causa di un fastidio, un'infiammazione che non gli ha consentito di essere al meglio per gli scorsi allenamenti. Il problema però non sembra particolarmente grave: l'ex Frosinone anche oggi potrebbe non allenarsi con il gruppo, ma la sensazione è che sia recuperabile per Cosenza.

Buone notizie arrivano anche dal fronte Fabio, out dalla sfida di Coppa Italia con il Como. Il giocatore nei giorni scorsi è tornato con il gruppo, ha segnato nel test con la Primavera e potrebbe rientrare nelle rotazioni (come riserva) già a Cosenza, magari per far rifiatare uno tra Coda e Tutino.