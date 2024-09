Nuytinck: "Sarei rimasto alla Sampdoria. All'Udinese succedevano cose strane..."

Getty Images

Con la maglia della, Bramnon ha disputato un gran numero di partite. Si è fermato a 19, perchè a Genova, sponda Samp, il difensore centrale è rimasto metà campionato: "Sì, 6 mesi. Pochi, troppo pochi. Ma io e la mia famiglia avevamo un feeling forte con la gente, l'ambiente. Tutti erano gentili, mi sentivo voluto bene, come a casa e per me è molto importante. Ricordo il mio debutto a Marassi, ho sentito un'energia incredibile. Quel periodo mi è rimasto dentro. Ogni tanto sento Audero" ha raccontato a Il Secolo XIX. Da allora, non è più tornato: "Non c'è stato tempo. Ma in questa stagione tornerò di sicuro, mia moglie me lo ripete sempre, "Bram, quando andiamo a Genova?". Io però voglio venire a vedere la Samp allo stadio, anche se non è facile incastrare il tutto con le mie partite. Ma ce la farò presto"

Nuytinck tra l'altro ha giocato con uno dei blucerchiati presenti oggi in rosa: "...lui è molto forte. A Udine l'ultimo anno ha giocato meno, maera troppo importante per la squadra per stare fuori. Bravo con i piedi, ma soprattutto è straordinario sulla linea, tra i pali. E poi interpreta il calcio come me, non gioca per se stesso ma per la squadra, guida i compagni. Sapere che hai lui dietro, da difensore ti dà tranquillità. E' una grande persona, uno che vorrei sempre nel mio gruppo. Sono felice che sia alla Samp, sono sicuro che ai tifosi piacerà". L'allenatore è Sottil: "Con Sottil invece non ne ho avuti, è un tecnico duro, forte, ti dice con onestà cosa vuole, non è timido e a me piace, lui è sempre chiaro con lo spogliatoio, è un buon allenatore, sa di calcio. La Samp non è partita bene, sono sorpreso ma resto positivo. So che nel mio ruolo c'è un giocatore esperto (Romagnoli ndr). Spero che la Samp torni in A".

Nuytinck alla Sampdoria sarebbe rimasto anche in cadetteria: "Sì... quando sono venuto alla Samp ho firmato per due anni e mezzo ma il rinnovo scattava con la salvezza. Andati in B ero libero, è arrivata una nuova proprietà e ci stava che volessero giocatori diversi, più giovani., mi voleva il NEC, il mio primo club, e sono tornato qui. Al Nec c'è Schone che ha giocato nel Genoa. Con lui parliamo spesso di Genova, di come era bello vivere sul mare: il Genoa alla fine non lo aveva trattato bene ma lui come me era innamorato della città e ha un ricordo super dei supporter. Le due tifoserie sono calde, passionali.