Sampdoria-Salernitana: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Partita: Sampdoria-Salernitana

Sampdoria-Salernitana Data: domenica 15 giugno 2025

domenica 15 giugno 2025 Orario: 20:30

Canale TV: Dazn

Dazn Streaming: Dazn

Dopo varie peripezie, retrocessioni e ricorsi si gioca ilL'andata il 15 giugno alil ritorno il 20 giugno all'Per la sfida in casa dei blucerchiati è tutto pronto, con lo stadio che si avvicina al tutto esaurito.LE PROBABILI FORMAZIONI DI SAMPDORIA-SALERNITANA

SAMPDORIA (3-5-2): Cragno; Riccio, A. Ferrari, Veroli; Depaoli, Meulensteen, Yepes, Benedetti, Ioannou; Sibilli, Coda. All: EvaniChristensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Amatucci, Caligara, Corazza; Tongya, Hrustic; Simy. All: MarinoDOVE VEDERE SAMPDORIA-SALERNITANA IN TV - Sampdoria-Salernitana sarà visibile in tv scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile, oppure utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox.DOVE VEDERE SAMPDORIA-SALERNITANA IN STREAMING - Sampdoria-Salernitana sarà disponibile anche in diretta streaming sul sito di DAZN e scaricando l'app su dispositivi mobili.

TELECRONACA E SECONDA VOCE - La telecronaca sarà affidata a Riccardo Mancini, seconda voce Fabio Bazzani.