Sampdoria, Semplici: "La squadra ha fatto quello che ho chiesto. Ho provato a lanciare giocatori validi"

Getty Images

La prima partita di mistercon laè coincisa con un pareggio al cospetto del lanciatissimo Spezia. Una prestazione che è piaciuta al neo allenatore blucerchiato: "Devo fare complimenti allo Spezia squadra di valore ben allenata. Hanno fatto un percorso importante; da parte nostra c’era voglia di giocare di squadra.In difesa e su palle inattive siamo stati bravi, si vedeva che volevamo portare via un risultato positivo, l’hanno capito i tifosi che hanno applaudito i giocatori". Ripartiamo da qui».

"Ho trovato gruppo di grande responsabilità, ho cercato di lanciare giocatori validi." prosegue Semplici. "Meulensteen mi ha dato disponibilità di giocare in difesa, oggi tutti hanno fatto una grande partita e hanno dato tutto.è un buon regista, vede il gioco, oggi si è fatto valere, ma è normale quando non giochi da una vita. Alcuni giocatori come Melle e Venuti mi hanno dato grande disponibilità. Il tempo passato a parlare ai giocatori è stato tanto perché devono trovare serenità, ho detto loro di concentrarci sulla nostra prestazione. Abbiamo dimostrato che è difficile batterci, ma c’è da lavorare".

L'allenatore era reduce da un periodo difficile: "I primi mesi dopo la retrocessione con lo Speziaanche per la perdita di credibilità. Sotto l’aspetto professionale erano successe cose che ci hanno portato a non centrare l’obiettivo. Ne ho fatto tesoro per ripartire più convinto di quel giorno e questo credo possa migliorare per mettere in campo la mia qualità".Ieri non ha impiegato Pedrola: "per fargli esprimere le sue qualità. Ora comincia, sta bene, ma non è al 100%. Vedremo Pedrola in Coppa, abbiamo l’opportunità di giocare contro una grande squadra, domani cercheremo di capire chi giocherà. Andremo là per fare una grande partita" . Nel finale, la Samp ha faticato: "Noi abbiamo sbagliato due retropassaggi, ci siamo impauriti, dobbiamo dare merito all’avversario. Oggi avevamo voglia non di uscire sconfitti e questo è un grande messaggio. L’obiettivo che tutti speravano è difficile da raggiungere, ma credo nelle loro qualità e cercheremo di fare meglio".