Sampdoria, Ghidotti migliore in campo, Coda vivace

torna titolare dopo tanto tempo, in una porta che ancora non ha padroni definiti. Bene nell’ordinaria amministrazione, strepitoso sulla spizzata di Wisniewski con la mano di richiamo. Attento su Degli Innocenti, nel finale toglie dall’incrocio la zuccata di Esposito. Riflesso anche su Aurelio al 95’, oggi migliore in campo.nella difesa a tre, fa il braccetto destro. Pulito in marcatura, lavora d’esperienza.: viene adattato centrale di difesa da mister Semplici vista l’emergenza nel reparto. Nei primi quarantacinque minuti,confeziona alcune chiusure molto importanti. Tra tutti i difensori visti sino ad oggi, forse è stato il più positivo, e di mestiere fa il centrocampista.

: nelle ultime uscite era stato in grande difficoltà. Oggi sicuramente meglio, nel finale mette la testa su una concusione a botta sicura di Falcinelli.: la prima occasione arriva da un suo destro fuori. Poco dopo però un suo retropassaggio sciagurato rischia di mettere Di Serio in porta. Tenta qualche sgasata, spesso è molto alto quando la Samp è in possesso.: la quantità e l’impegno non si discutono, mancano un po’ la qualità e la lucidità.(dal 36’ s.t.Semplici lo tira fuori dalla naftalina. Sembra evidente che gli manchi il ritmo partita, spesso è un po’ lento. Si addormenta e confeziona un retropassaggio scriteriato a Colak.

(dal 27’ s.t.un po’ confusionario).ordinato, diligente ma non dà mai l’impressione di poter strappare. Con i soli Coda e Tutino davanti, servirebbe maggior supporto da parte dei centrocampisti. Il compito dovrebbe toccare a Benedetti probabilmente, ma anche da Bellemo ci si aspetterebbe qualcosa di più.prende una brutta botta in avvio, ha difficoltà a respirare, la sua gara dura solo venti minuti.(dal 24’ p.t.: con Sottil era praticamente fuori rosa, Semplici lo convoca e lo usa come primo cambio per un sofferente Ioannou. Un po’ più timido rispetto a Depaoli e Ioannou, a sinistra la Samp offende poco).

: nel primo tempo una botta da lontano su punizione, e poco altro. Sicuramente generoso perché spende tanto lontano dalla porta, un po’ fumoso negli ultimi venti metri ma probabilmente dipende anche dalla gran quantità di energie spese in ripiegamento. Dà un bel pallone a Depaoli.: dopo l’infortunio torna titolare, ha ancora un po’ di ruggine addosso ma nella prima frazione tenta un paio di combinazioni interessanti. Dopo neppure sessanta secondi della ripresa, trova sulla sua strada uno straordinario Gori, che gli nega il gol dopo una splendida zuccata di testa. Ci riprova attorno all’ora di gioco con una gran botta al volo. Tra i giocatori offensivi ha decisamente una marcia in più.

(dal 36’ s.t.All.oggi la Sampdoria è ordinata, sicuramente più di quella vista con Catanzaro e Sassuolo, anche se molto fortunata. La scelta Ghidotti in porta paga, in conferenza stampa aveva annunciato di voler innanzitutto puntellare la retroguardia, oggi c'è riuscito. Però davanti i blucerchiati fanno una fatica disperata, bisognerà lavorare anche su questo aspetto.