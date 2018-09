Si arricchisce sempre di nuovi capitoli la vicenda, terzino sinistro tecnicamente di proprietà dellama destinato a rimanere in Brasile. Dove, però, resta un mistero. Il calciatore era stato ceduto in prestito dai blucerchiati al, che è fermamente interessato a riscattare il calciatore. "Siamo al lavoro, abbiamo tempo fino al 31 dicembre. Possiamo esercitare il nostro diritto e cercheremo di farlo" ha annunciato il presidente del club di San Paolo, José Carlos. Il problema da risolvere però riguarda l'ingaggio dell'ex Inter e Roma, troppo alto per le casse bianconere: "Ora percepiscealla realtà brasiliana" ha spiegato infatti il numero uno bianconero in conferenza stampa.Il Santos però ha fretta. L'obiettivo è riscattare Dodò il prima possibile, in modo tale da battere la concorrenza, in particolare del Corinthians : "Da parte sua c’è buona volontà, si è adattato bene qui, tutta la sua famiglia è tifosa del Santos: padre, madre e fratelli gli stanno consigliando di continuare qui. Siamo al lavoro e" ha aggiunto Peres. Secondo globoesporte.com la Samp dovrebbe ricevere dal Santos una cifra vicina a 1,5 milioni di euro per il riscatto di Dodò.