Sampdoria, si complica Valoti: ci prova la Salernitana

42 minuti fa



Sembrava esserci un accordo, trovato sulla base del trasferimento a titolo definitivo con Mattia Valoti, fuori dai piani del Monza, pronto a firmare un contratto di 18 mesi, quindi sino a giugno 2026 con la Sampdoria. Tuttavia, sembrano esserci delle complicazioni: Valoti chiederebbe un contratto da 600mila euro netti, troppi per la Samp e per le strategie dei suoi investitori. Accardi dovrebbe quindi confrontarsi con questo problema, in caso dovesse considerare Valoti prima scelta per il reparto. Un ingaggio troppo alto nelle idee societari dei liguri.



E così, come riportato da Sky Sport, ecco spuntare l’interesse della Salernitana. Una trattativa, tuttavia, molto complessa.