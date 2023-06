Giornata di presentazioni per Andrea, nuovo allenatore della. Nella cornice di The Ocean Race, il neo blucerchiato ha toccato tanti temi nella sua prima conferenza stampa da tecnico doriano: "Ringrazio il presidente e la proprietà che mi danno questa grande opportunità.. Ho grande voglia di ricominciare, è una grande opportunità per ripartire. Sono cresciuto con i miti della Samp dello Scudetto. Un piacere poter rappresentare questa fantastica maglia. È una grande sfida per tutti. Abbiamo deciso di intraprendere questa avventura e siamo convinti di portarla avanti nel tempo raggiungendo gli obiettivi. È un’occasione per crescere per far vedere che siamo un team".Pirlo ha ricordato un intreccio: "Avevo voglia di ricominciare dal basso, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Siamo riusciti a giocarci le partite a viso aperto ma mi è servito di crescere da allenatore. Ora sono molto più esperto e più consapevole.Daremo il 100% e lotteremo sino alla fine per riportare il club dove merita. Faremo perno su un progetto sostenibile nel medio-lungo termine fondato sul lavoro quotidiano. Giovani?Il progetto sarà sostenibile nel tempo, bisogna avere fiducia ma allo stesso tempo lavorare. I giocatori di qualità fanno bene. Più ne hai e meglio giochi ma devono essere abbinati al dinamismo, alla voglia e alla rabbia".L'ambientamento sarà facile: "Il calciatore è una cosa, l’allenatore un’altra. Quando ho iniziato a fare questo lavoro ho avuto la fortuna di partire da altissimi livelli. Sono andato in Turchia per ripartire da zero, avevo poche possibilità per fare un grande lavoro" riporta Sampnews24.com. "Sono andato con grande voglia di mettermi in gioco.L’obiettivo è lavorare e far sì che sia una grande stagione. Dovremo prepararci al meglio perché siamo un po’ indietro ma col lavoro dobbiamo prepararci a fare una grande stagione»."Non serviva tanto per convincermi" prosegue Pirlo. ". Quando uno decide di arriva qua sa bene cosa vuol dire allenare la Sampdoria. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi. Solamente tutti insieme potremo raggiungere gli obiettivi prefissati»."Si gioca sempre per vincere e l’obiettivo che ho in testa è arrivare più in alto possibile e più velocemente possibile. Sappiamo da dove veniamo e le difficoltà che ci possono essere. Non possiamo dire cheQuagliarella è un amico, siamo sempre rimasti in buoni rapporti. Dipende da cosa deciderà la società. Ora pensiamo a lavorare giorno dopo giorno.Con Lippi ci sentiamo spesso, però. Se ci sarà bisogno chiamerò". E sul dualismo Audero Falcone? "Pensiamo a questo e da domani iniziamo a fare valutazioni tecniche"."La serie B? Non mi spaventa niente. Mi sono buttato sempre con grande energia dando sempre tutto me stesso. Anche quando ho scelto di allenare la Sampdoria l’ho fatto con grande entusiasmo". Battuta anche sulla Juve: ". Sono concentrato a fare quello che devo fare con la Sampdoria".