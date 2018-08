Il lungo casting per il centrocampo dellaieri si è arricchito di un nuovo nome. Era quello di Alberto, giocatore scuola Atalanta di proprietà del Napoli. Le indiscrezioni circolate in giornata parlavano di un'irruzione da parte dei blucerchiati per il calciatore classe 1995, accostato anche aIn realtà però Grassi non sembra essere attualmente un'opzione per il centrocampo doriano. Sono arrivate parecchienelle ultime ore in merito al possibile approdo del giocatore a Genova. Prima il suoha affermato a vari siti di non avere mai avuto contatti con la Samp per il suo assistito, poi è arrivata anche la conferma da Corte Lambruschini. In sostanza, Grassi attualmente non sembra un'alternativa credibile ai nomi noti, da Obiang a Ekdal e Samper.