Sampdoria, Sottil lancia Kasami: domenica titolare con il Cesena

Getty Images

Da parecchio tempo una delle domande che si fanno i tifosi dellariguarda l'assenza dal campo di Pajtim. Il centrocampista, a lungo grande protagonista della scorsa stagione blucerchiata, a fine anno era un po' uscito dalle rotazioni di mister Pirlo, e ciò aveva procurato anche qualche mugugno da parte dei sostenitori doriani e sembrerebbe anche dello stesso calciatore.Kasami era arrivato lo scorso ottobre da svincolato, segnalato da Borriello a Radrizzani. Da subito si era imposto come leader tecnico della squadra, tanto da indossare in alcune circostanze anche la fascia da capitano. Il suo campionato era stato costellato da(ad esempio l'incredibile espulsione con la Feralpi). A fine stagione però non era più stato impiegato da titolare, a causa pare di una scarsa condizione fisica.

Lo svizzero immaginava diverso questo campionato, che però è iniziato sulla falsariga del precedente. Sottil ne ha sempre parlato bene, individuando nella scarsa condizione fisica il motivo del mancato impiego. Adesso però, in questa sosta, il tecnico lo ha sempre impiegato nel terzetto di titolari, lo sta provando da. Il Secolo XIX in merito è certo: domenica prossima Kasami sarà. Tra l'altro, nei giorni scorsi ci sarebbe stato anche un brivido quando in una partitella il numero 14 blucerchiato è stato colpito al piede in un contrasto, rimanendo a terra sino all'ingresso dello staff medico. Nessun problema però, e così tra una settimana esatta potrà partire titolare.