Lasta cercando in maniera pressante di reperire alcuni fondi nel mercato invernale. In caso contrario, i blucerchiati non potranno concludere alcun tipo di operazione. L'idea di Corte Lambruschini è quella di convincere alcune società ad anticipare il riscatto di giocatori prestati dal Doria, magari concedendo uno sconto. Recentemente da Corte Lambruschini hanno parlato in particolare conL'argomento della discussione è stato il futuro di Juliane Gianluca. Entrambi i calciatori sono attualmente in prestito, e le due società sembrano intenzionate a riscattarli. In estate per il difensore centrale era stata inserita un'opzione per il riscatto a favore dei bianconeri da circa 8 milioni , mentre il Benevento aveva prelevato Caprari in prestito oneroso a 1,5 milioni, con obbligo di riscatto fissato a 7,5 milioni in caso di permanenza in Serie A.Ora la Sampdoria sarebbe disponibile ad accettare una cifra molto più bassa per il riscatto, circadi euro cadauno. Secondo Il Secolo XIX però le proposte di Spezia e Benevento sarebbero ferme