Più concreta della pista Suso già sfumata per lac'è un'altra idea di mercato: è quella che conduce ad Antonino, attaccante classe 1996 di proprietà dell'In realtà l'interesse blucerchiato parte da lontano: già due anni fa il Doria aveva seguito a lungo la punta, reduce da una grande stagione a Palermo. Alla fine, a spuntarla era stato(dove peraltro era appena approdato lo scout doriano Pecini). Al Castellani però La Gumina non si è confermato: 4 gol in questa Serie B e 2 nella scorsa Serie A non rappresentano un bottino degno delle attese per il giocatore.Nonostante ciò però la Sampdoria avrebbe un interessee concreto per l'attaccante cresciuto nelle giovanili del Palermo: si tratta di un calciatore ancora ventitrenne, e potenzialmente interessante. La formula sarebbe, come quasi ogni trattativa condotta dai blucerchiati in questo gennaio, quella del. Prima di affondare il colpo però la Samp dovrebbe liberare uno slot in attacco: l'indiziato numero uno a lasciare Genova è, seguito dal Sassuolo e recentemente richiesto dal Parma. In quest'ottica va letta anche la breve dichiarazione rilasciata in merito dal suo agente, Claudio Vigorelli: "" ha detto il procuratore a Sportitalia parlando della trattativa tra Samp e Empoli.