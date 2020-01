Già dalla giornata di ieri si era diffusa a Genova, sponda, la suggestione che conduceva all'attaccante delcome rinforzo per la formazione blucerchiata a gennaio. Il club doriano aveva infatti provato nei giorni scorsi a sondare con i rossoneri la possibilità di portare a Genova lo spagnolo in prestito per sei mesi. Da Corte Lambruschini avrebbero voluto approfittare anche del possibile innesto di Politano nella formazione allenata da Pioli, per convincere Suso ad accettare la meta ligure offrendo continuità di impiego all'ex Liverpool.In realtà secondo Il Secolo XIX la pista sarebbe già naufragata. Il Milan avrebbealla proposta della Sampdoria, e anche da Bogliasco non starebbero dando particolare peso alla suggestione Suso. Potrebbe però trattarsi anche di una strategia da parte della formazione di Ferrero, in attesa del momento buono per tornare alla carica.