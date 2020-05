Giovane, talentuoso e di prospettiva, in grado di fruttare future plusvalenze: è questo l'identikit stilato nei giorni scorsi dal direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti, per descrivere l'acquisto ideale dei blucerchiati per il futuro. In quest'ottica, ad esempio, rientra pienamente Brian Rodriguez, attaccante attualmente in forza ai Los Angeles FC e nel giro della Nazionale uruguaiana.



Il giocatore classe 2000, cresciuto nel Peñarol e esploso durante il Mondiale Under 20 in Polonia, si è trasferito nella Mls dal 2019 ma da qualche mese sarebbe finito sul taccuino di parecchie società italiane, in particolare Napoli, Bologna e proprio Sampdoria. A complicare i piani dei club di Serie A sarebbe però la fitta concorrenza estera, e il fatto che il prezzo del cartellino sia schizzato sino a 15 milioni di euro, comprensivi anche della percentuale del 30% spettante al Peñarol.



L'agente del giocatore è Pablo Betancourt, potente procuratore uruguaiano che da tempo ha un fitto rapporto con la Sampdoria. Il manager di Rodriguez gestisce infatti anche le procure di Torreira, ex Doria ora all'Arsenal, e di Gaston Ramirez. Il futuro di Rodriguez, comunque, sarà molto probabilmente nel Vecchio Continente: "Sto facendo di tutto per portarlo in Europa, in particolare in Italia, è un campione" ha detto proprio il suo procuratore a Sampdorianews.net. "Mi ricorda Ruben Sosa, ex Inter e Lazio, in versione moderna. Piace molto anche alla Sampdoria" conclude Betancourt.