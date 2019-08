C'è un vero e proprio intrigo di mercato sull'asse Italia-Francia, e che coinvolge le due squadre di Genova, ossia lae il, e il. Oggetto del contendere, il giovane e promettente centrocampista brasiliano ThiagoIl giocatore è da tempo nel mirino dei rossoblù, alla ricerca di un profilo con quelle caratteristiche. Nelle ultime ore però secondo il prestigioso quotidiano sportivo transalpino L'Equipe, la Sampdoria avrebbe operato un nettonella corsa al calciatore, indicato dallo stesso Di Francesco come tassello adatto al suo centrocampo. L'obiettivo doriano è quello di acquistare un centrocampista in grado di rappresentare un'alternativa a Ekdal, cosa che consentirebbe a Vieira di slittare come mezz'ala completando il reparto.La Sampdoria però ha negato a Sampnews24.com di, smentendo l'ipotesi di una trattativa. I blucerchiati avrebbero anche fatto sapere di non seguire Nicolas Gonzalez dello Stoccarda, altro nome accostato al club negli ultimi giorni. Non è dato sapere se si tratti di pretattica, oppure di reale mancanza di interesse per i due calciatori.