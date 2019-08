Tra i nomi monitorati dalla Sampdoria in questa sessione di mercato, talvolta emergono profili più esotici provenienti da altri campionati. E' il caso ad esempio di Nicolas Gonzalez, centravanti di proprietà dello Stoccarda retrocessa da questa stagione in Serie B tedesca.



Il calciatore argentino l'anno scorso ha totalizzato 30 presenze alla prima stagione europea, condite da 2 gol e 3 assist. Quest'anno invece ha iniziato il campionato trovando subito il gol all'esordio nel match giocato la settimana scorsa con la maglia del club biancorosso.



Secondo La Gazzetta dello Sport lo Stoccarda per lasciarlo partire chiede circa 10 milioni di euro, mentre la Sampdoria starebbe pensando di imbastire l'operazione sulla base del prestito oneroso a 1 milione di euro, inserendo eventualmente anche il diritto di riscatto. Gonzalez, in possesso del passaporto italiano, interessa anche alla Fiorentina, che pure parte più defilata rispetto alla Sampdoria. Il giocatore ex Argentino Juniors sarebbe particolarmente propenso ad un'esperienza in Serie A.