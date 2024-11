Sampdoria, sui social imperversa la foto degli allenamenti troppo brevi. Il club si difende: 'equivoco'

Redazione Calciomercato

Nei giorni scorsi a Genova è circolata, sui social e su Whatsapp, un'immagine che ha fatto imbestialire i tifosi della. Era quella delpre Pisa, considerati troppo blandi dal pubblico blucerchiato. Ciò ha innescato una vera e propria ondata di rabbia ulteriore da parte dei doriani, vista anche la continua crisi di risultati che da anni si abbatte sulla squadra.Il foglio, disponibile esclusivamente per dirigenti, staff e calciatori, non doveva essere diffuso e ciò ha fatto scattare in società laLa difesa viene affidata a Il Secolo XIX: secondo quanto riferito al quotidiano, si sarebbe trattato di un equivoco perché nel foglio venivano riportati per ogni giorno della settimana l'orario di colazione e pranzo. In mezzo, quello degli allenamento, "10.00 / 11.00" lunedì, mercoledì e giovedì, "14.00 / 15.00" martedì, "13.30 / 14.30" venerdì, rifinitura prima della partenza per Pisa.

Secondo il quotidiano,, la cui durata non può essere specificata perché variabile di volta in volta. Va detto poi che in questo elenco sembrano mancare le parti di lavoro in palestra e sala video che sono parte integrante del lavoro settimanale della squadra. In basso infine è presente una nota che riporta "gli orari di allenamento si debbono intendere come "in spogliatoio/pronti in campo". In questa spiegazione resta da capire però perché nel foglio, ad esempio, viene indicata la colazione "Dalle 7.45 alle 9.45", poi viene riportato il celebre "10-11" e a seguire, "12.30-14.30 pranzo".

Bisogna poi aggiungere un altro aspetto: da tantissimo tempo ai tifosi viene. In passato i sostenitori blucerchiati potevano assistere agli allenamenti dei loro beniamini, incontrarli e vedere con i loro occhi quanto e come lavoravano. Per scelta societaria, questo non è più possibile da tempo.