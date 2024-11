Sampdoria, confronti tra Accardi e Sottil: si pensa ad un cambio modulo

Getty Images

Ieri laha rinunciato al giorno di riposo, inizialmente previsto da mister Sottil per la squadra. Troppo brutta la squadra vista con Brescia e Pisa. Annullato quindi il day-off, i blucerchiati si sono ritrovati a Bogliasco, e subito il direttore Pietroha incontrato l'allenatore. I due, alla presenza del collaboratore del ds Colucci, si sono confrontati per parecchio tempo: dalle 10, sino ad oltre mezzogiorno quando è iniziato l'allenamento, Accardi e Sottil hanno analizzato in maniera anche piuttostociò che non va nella Samp. Poi l'ex tecnico dell'Udinese ha continuato il discorso con la squadra, prima di scendere sul prato del Mugnaini. Qui, Accardi ha di nuovo raggiunto Sottil per proseguire l'analisi sul momento doriano.

Tra le valutazioni da fare, c'è anche quella di un possibile cambio modulo. Sino ad oggi la base è stata il 3-5-2, con il 3-4-2-1 come variante. Adesso però viene valutato il passaggio ad una difesa a, da tempo invocata dall'opinione pubblica. Il 4-4-2 o il 4-2-3-1 potrebbero essere delle soluzioni da prendere in considerazione, anche per valorizzare al meglio Pedrola dopo il completo recupero.