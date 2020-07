Nel podio dei giocatori più impiegati dall’attuale allenatore dellaClaudionel corso della sua interminabile carriera figurano tanti nomi pesanti. La medaglia d’oro va a Gianfranco Zola, seguito da Jimmy Floyd Hasselbaink per finire con l’ex portiere di Fiorentina e Inter Francesco. Proprio il numero uno di viola e Nazionale ha raccontato il Ranieri allenatore: “Intanto non sapevo di essere uno dei suoi giocatori più impiegati,” ha detto a Il Secolo XIX.Come è Ranieri visto da un suo giocatore? “. Non è una dote da tutti. Quanto merito ha nella salvezza della Samp? Scusatemi ma è una domanda a cui non so rispondere perché ho vissuto una vita nei club e so che solo standoci dentro puoi saperne le dinamiche. Per quello che posso dire per la mia esperienza, Ranieri è une uno che ci mette sempre la faccia e questo, in uno spogliatoio, si fa apprezzare”.Una delle sue migliori qualità è la capacità di comunicare con tutti i calciatori: “La mia esperienza è ormai un po' datata ma nella mia Fiorentina c'erano giovani e veterani e Ranieri, che appunto ho definito camaleonte non a caso,. È una delle doti che deve avere un allenatore per stare a certi livelli, sapersi calare in una realtà che ha tante specificità e riuscire a creare empatia e un ambiente costruttivo che va nella stessa direzione. Lui ha questa dote senza dubbio.o comunque tra le più incredibili della storia del calcio. Diciamo che ha vinto meno in Italia di quello che avrebbe meritato ma penso sia un problema del calcio in Italia più che suo. Lui è un vincente e lo ha dimostrato appunto a Leicester, dove per vincere serviva un miracolo. È un saggio, un uomo che conosce il calcio, i calciatori e sa come porsi, cosa dirgli nel momento giusto. Quando stimolare, quando riprendere, quando scherzare. Lui è il calcio” conclude l’ex portiere.