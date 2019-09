è una partita ad altissimo rischio. Rischio ambientale, innanzitutto, perchè a Genova per la giornata di oggi è stata diramata allerta arancione. E così il match tra i blucerchiati e i granata resta in forte dubbio. Il Ferraris si trova lungo il Bisgano, in zona esondabile, e per questo motivo ad ogni allerta arancione deve essere valutata la situazione. In caso di allerta rossa invece l'evento sarebbe automaticamente rinviato.(che eventualmente non verrà giocato nelle prossime 48 ore a causa del turno infrasettimanale).Sampdoria-Torino è però una partita ad alto rischio anche per il presidente Ferrero. Il pubblico della Samp ha annunciatoal patron, dopo le scritte dei giorni scorsi ("Ferrero guardati le spalle" e "Viperetta mangia in fretta"), gli annunci dei Vecchi Ultras che avevano parlato di 'picchetti' per non far entrare il numero uno doriano allo stadio e la contestazione fuori dal ristorante dove Ferrero stava cenando con Osti e Di Francesco.In molti hanno consigliato al Viperetta di non presenziare allo stadio, ma l'imprenditore romano ha già annunciato di voler essere della partita . Sarà quindi una giornata di straordinari per le sue bodyguards, ma pure per la, che ha previsto una massiccia presenza a Marassi. Si tratta di una decisione dovuta dal clima pesante attorno a Ferrero, ma motivata anche dai rapporti non idilliaci tra la tifoseria del Torino (venduti 700 biglietti) e quella della Samp.