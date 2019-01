Il nome di Dimitrinon è affatto nuovo a Genova, sponda. Da almeno un paio di sessioni di mercato il profilo dell'attaccante di proprietà delviene accostato al club blucerchiato, che per vari motivi sino ad ora non ha ancora chiuso l'operazione. Con gli ultimi sviluppi in casa doriana però Oberlin sembra tornato di moda dalle parti di Corte Lambruschini.Sabato, dopo la partita con l'Udinese, la Sampdoria farà il punto per quanto riguarda la situazione attaccanti. Il Doria potrebbe anche bloccare la cessione di, ma se il polacco dovesse chiedere di partire, gli uomini mercato di Ferrero sarebbero obbligati a valutare un nuovo innesto per il reparto offensivo di Giampaolo. Nelle ultime ore, oltre al nome di Lammers del PSV , secondo Il Secolo XIX sarebbe tornato d'attualità anche Oberlin, finito un po' ai margini del Basilea in questa stagione.Il giocatore classe 1997 sino ad oggi ha racimolato 23 presenze in Svizzera, giocando però pochissimo: soltanto 600 minuti complessivi tra campionato e coppe varie, firmando un gol in Coppa di Svizzera. A facilitare l'eventuale operazione ci sarebbe il fatto che Oberlin è gestito dal procuratore, un agente tenuto in gran considerazione dai dirigenti doriani.