Sampdoria, torna di moda Raimondo? Il Bologna non vuole perderlo, e la concorrenza...

Torna di moda un nome già circolato le scorse settimane a Genova, sponda. La società blucerchiata infatti si sta muovendo per Antonio, giovane attaccante classe 2004 di proprietà del. Il giocatore, nella scorsa stagione, è stato prestato alla Ternana in Serie B dove ha collezionato 38 presenze e messo a segno 9 gol, dimostrando grandi potenzialità e attirando l'attenzione di diversi club.Raimondo non è passato inosservato nemmeno in Serie A, dove ilha avanzato una proposta concreta per aggiudicarsi le sue prestazioni. Anche il, oltre alla Sampdoria, ha mostrato interesse per il talentuoso attaccante, alzando il livello di competizione tra i club per assicurarsi un giocatore considerato molto promettente in ottica futura. Per il centravanti non mancano quindi le pretendenti secondo Alfredo Pedullà.

Il Bologna, dal canto suo, è restio a. La società emiliana è certa del potenziale del giovane e preferirebbe soluzioni che permettano al club di mantenere una certa influenza sul suo futuro. Per questo motivo, si stanno valutando opzioni come il, formule che consentirebbero al Bologna di monitorare da vicino la crescita del giocatore. La situazione è in evoluzione e i prossimi giorniper definire il futuro di Antonio Raimondo, un giovane talento che sta catturando l'attenzione del calcio italiano.