Sampdoria, pressing su Stankovic, Leoni la chiave? Chichizola è il piano B

Lasi trova attualmente alla ricerca di un nuovo portiere dopo la recente cessione di Emil Audero. I blucerchiati hanno messo da tempo gli occhi su Filip, giovane portiere classe 2002 di proprietà dell. La squadra nerazzurra preferirebbe cedere il giocatore in Serie A, ma la Sampdoria è in pressing per assicurarsi le prestazioni di Stankovic, confidando sulla volontà del giocatore, che a Genova si era trovato bene durante la sua precedente esperienza.Cresciuto nelle giovanili dell'Inter, Filip ha dimostrato grande potenziale nelle categorie minori e ora è pronto per un salto di qualità. La Sampdoria spera di poter convincere il giovane portiere a scegliere Genova come prossima tappa della sua carriera, sfruttando il buon ricordo che il giocatore ha della città e del club. Un aspetto che potrebbe facilitare la trattativa per Stankovic è l'interesse dell'Inter per Giovanni, baby difensore classe 2006 scoperto dalla Sampdoria. Leoni, pescato dai blucerchiati dal Padova, ha da tempo attirato. Questo doppio interesse potrebbe favorire un accordo tra le due società, permettendo alla Sampdoria di ottenere il portiere e all'Inter di mettere le mani su un talento promettente, nonostante i blucerchiati abbiano fatto presente più volte il loro desiderio diancora per una stagione.

Come piano B, la Sampdoria ha individuato in Leandrouna valida alternativa. Nato nel 1990, Chichizola ha un curriculum di tutto rispetto nel calcio italiano, avendo militato in squadre come Spezia, Perugia e Parma. Con il Parma, Chichizola ha disputato numerose partite, dimostrando affidabilità e esperienza tra i pali. I costi contenuti e la solidità del portiere lo rendono una scelta sicura per la Sampdoria, qualora non dovesse concretizzarsi l'operazione Stankovic. L'anno scorso, l'argentino è stato titolare della formazione gialloblu dominatrice del campionato di B.