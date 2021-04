Il futuro attacco dellapresenterà numerose situazioni difficili da sciogliere, a partire dalla sua composizione per la stagione 2021-2022. Quagliarella è ancora incerto sul futuro, Keita probabilmente non verrà riscattato , e l'unico sicuro di una riconferma pare essere Manolo Gabbiadini. Alcuni dubbi però sussistono pure su Ernestoe AntoninoEntrambi sono in prestito, entrambi hanno un riscatto obbligatorio e costeranno complessivamente alla Sampdoria quasidi euro. L'acquisto di La Gumina è diventato obbligatorio al primo punto di febbraio per 6,5 milioni a rate, prezzo molto cospicuo. La Samp cercherà di girarlo in prestito sperando si rilanci, per poi provare a venderlo. Torregrossa costerà altri 7 milioni, il Doria spera possa rappresentare la punta di riserva del futuro, anche se, scrive Il Secolo XIX, per il momento non ha fatto particolarmente bene, avendo dovuto fare i conti con vari infortuni. L'investimento per il momento sembra comunque piuttosto alto.