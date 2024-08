Sampdoria tra Niang e La Mantia: ecco come verrebbe reinvestito il 'tesoretto' Leoni

Getty Images

L'eventuale uscita di Giovanni Leoni potrebbe produrre, in casa, alcuni movimenti strettamente legati alla nuova disponibilità di cassa blucerchiata. Il difensore centrale è seguito dal Parma, i genovesi lo valutano tanto ma se l'operazione dovesse andare in porto nelle mani di Accardi finirebbe un tesoretto importante, che il ds potrebbe impiegare per acquistare un sostituto di Leoni (si continua a fare il nome dell'ex Ghilardi, tornato al Verona) e magari per confezionare un 'colpo' a sorpresa in un altro reparto.I nomi che circolano sono al momento sostanzialmente due. Quello più suggestivo fatto da Il Secolo XIX è M'Baye, attaccante classe 1994 attualmente svincolato dopo l'esperienza semestrale ad Empoli. L'anno scorso era stato proprio Accardi a convincere Niang ad accettare il trasferimento al Castellani. Il calciatore, arrivato a gennaio, è stato protagonista della salvezza azzurra marcando il gol contro la Roma che ha permesso ai toscani di mantenere la Serie A. L'ex Milan e Watford ha segnato 6 reti e servito 1 assist in 14 partite. Il numero di gettoni di presenza però non è stato sufficiente per far scattare il rinnovo automatico con l', e così il giocatore oggi è libero, pronto ad una nuova avventura.

Sempre in attacco, l'altro profilo monitorato dalla Samp sembrerebbe essere quello di AndreaTrentatrè anni, cresciuto nelle giovanili di Roma e Frosinone, l'anno scorso è stato ceduto in prestito dalla Spal alla Feralpisalò. Nonostante la retrocessione, La Mantia ha segnato 8 reti in Serie B con la maglia dei lombardi. A giugno è tornato alla Spal, ma presumibilmente lascerà la Serie C.