Sampdoria tra Tutino e Cerri: le idee per l'attacco blucerchiato. Brunori, per ora nessun riscontro

Redazione Calciomercato

La Sampdoria, nella prossima complicata sessione di mercato, ancora vincolata dai ben noti paletti, dovrà piazzare un colpo importante in attacco. La sensazione è che la dirigenza blucerchiata sia alla ricerca di un bomber 'di categoria', di un centravanti a cui affidare il peso del reparto e capace di garantire i gol necessari a lottare per la Serie A. Trovare un calciatore con questo rapporto qualità-prezzo non sarà facile, ma a Genova comunque circolano già da tempo parecchi nomi, come quelli di Gennaro Tutino e ora anche di Alberto Cerri.



L'interesse per Tutino, 27 anni e 20 gol l'anno scorso a Cosenza, è di lunga data. Già l'estate scorsa gli uomini mercato doriani lo avevano monitorato. Adesso i rossoblù lo hanno appena riscattato dal Parma, a 2,5 milioni, ma la sensazione è che il giocatore classe 1996 voglia lasciare la Calabria e che gradisca molto la possibile destinazione blucerchiata. La volontà del ragazzo potrebbe essere dirimente in questa trattativa, perché il suo profilo è piuttosto costoso tra cartellino e ingaggio. Comunque, il calciatore campano pare l'obiettivo principe per la maglia da centravanti titolare. Accardi starebbe studiando un'offerta capace di convincere il Cosenza a cederlo. Attenzione alla forte concorrenza, in particolare della Salernitana.

Un'alternativa potrebbe essere rappresentata da Alberto, di proprietà delche l'anno scorso a gennaio proprio Accardi volle in prestito ad, in Serie A. L'ex Cagliari e Spal in Serie B aveva marcato 10 reti nel 2021-2022 e 9 l'annata successiva. Nello scorso campionato il bottino è più basso: con Fabregas giocava poco, il suo tabellino conta una rete in 5 presenze in cadetteria e una rete (con 12 gettoni) nei sei mesi di Serie A. Classe 1996, Cerri ha le qualità del centravanti 'boa', e potrebbe cercare di rilanciarsi a Genova. A proposito di attaccanti, nel capoluogo ligure era anche circolata la voce di un interessamento della Samp per Matteo. Per il momento, questa pista però non ha dato riscontri.