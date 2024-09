Sampdoria, tramonta la pista Niang? No, ma solo se...

Getty Images

Mercato chiuso e finito per la, dopo il gong di venerdì? Non è detto, perché le trattative riguardanti eventuali svincolati possono essere ugualmente portate a termine. Ciò offre ad Accardi alcune opportunità, poiché nel listone dei giocatori attualmente senza squadra,ed eventualmente utili per i blucerchiati, figura sempre M'BayeL'attaccante classe 1994 recentemente svincolato dallpiace molto ad Accardi, che lo aveva portato l'anno scorso al Castellani, ed era stato ripagato da sei mesi ottimi, conclusi con 6 reti in 14 presenze di cui una decisiva per la salvezza dei toscani. Il giocatore, già accostato ai blucerchiati nelle ultime settimane, potrebbe quindi rappresentare un innesto di valore per la squadra, oltre a fornire a mister Sottil un'alternativa nel reparto offensivo, che conta già su Coda, Tutino, Borini, Pedrola e Lagumina.

Il problema potrebbe essere proprio questo: secondo quanto riportato dall'edizione genovese de Il Secolo XIX, la trattativa per portare Niang a Genova rimane una possibilità concreta ma tuttavia, affinché l'operazione possa andare in porto, sarebbe necessario liberare spazio in rosa tramite alcune cessioni. L'unico modo per sfoltire l'elenco dei tesserati in questo momento sarebbe quello di, e risulta sicuramente uno scenario complicato da mettere in pratica.