A Genova impazza una sorta di isteria collettiva. E' quella relativa alla possibile cessione della, che vive giorno dopo giorno aggiornamenti ormai quasi continui. Ieri però a scatenare la curiosità e le fantasie dei tifosi è stato l'ex presidente blucerchiato Enrico, attivo come non mai sui social network.Prima il figlio di Paolo (che in passato aveva anticipato varie novità clamorose del mondo Samp) ha 'cinguettato' un "Eppur si muove" che ha fatto il giro del web, poi in serata l'imprenditore si è ripetuto. Mentre in Liguria circolavano indiscrezioni che raccontavano di una, e addirittura di un Vialli già a Genova per il cda di questa mattina, Mantovani ha pubblicato un altro tweet, sempre molto misterioso.", ha scritto l'ex numero uno di Corte Lambruschini. E' logicamente la data di oggi, quella del consiglio di amministrazione della Samp, quella che tanti tifosi hanno già associato ad un possibile passaggio di consegne del Doria, anche se dal club arrivanoin merito all'eventualità. Poco dopo peraltro Enrico Mantovani ha twittato anche una divertente foto di una pagina Facebook, Educazione Sampdoriana, inerente alla cessione della società, accompagnata da una didascalia: "Va bene va bene ora vado a dormire.... per un paio d’ore. Fantastica foto. Grazie #educazionesampdoriana​"