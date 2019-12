Per laè già tempo di programmare il mercato invernale. Passato il Natale la dirigenza blucerchiata si ritroverà a Bogliasco, alla ripresa degli allenamenti - venerdì 27 dicembre - per iniziare ad imbastire la strategia in vista della sessione di riparazione. Presente all'incontro ci sarà laal gran completo, fresca di riconferma dall'Assemblea degli azionisti. I vertici di Corte Lambruschini incontreranno il direttore sportivo Carlo Osti e Claudio, per gettare le basi dei futuri movimenti di mercato. In uscita secondo La Gazzetta dello Sport ci sarebbero in particolare tre giocatori: Emiliano, destinato a rientrare anzitempo allo Zenit, ma pure l'attaccante argentino Gonzaloe il difensore Vasco