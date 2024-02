Sampdoria, Vidal nell'udienza parla di 'potenziali acquirenti per il club'. Manfredi sereno

Lo scontro sul futuro dellatra l'ex presidente Massimoe il nuovo azionista di riferimento Matteoprosegue ad oltranza. Ieri, come noto, è andato in scena l'ultimo capitolo di una vicenda destinata a durare ancora a lungo. In mattainata infatti il giudice del Tribunale di MIlano Daniela Marconi ha concesso due settimane di tempo a fronte ai due ricorsi per sequestro giudiziario presentati dal Trust Rosan di Gianluca Vidal e dalla Ssh Holding di Ferrero per tentare di trovare un accordo.Vidal era presente in camera di consiglio, mentre non si sono presentati Ferrero e Manfredi. Il contraddittorio è durato un'ora e mezza, con i legali delle parti che hanno affrontato tutte le tematiche. E' stato sottolineato ad esempio come il giorno prima dell'approvazione del bilancio del 16 giugnoCiò, sottolinea Il Secolo XIX, avrebbe di fatto fallire la Samp, senza la presenza di nuovi investitori. Secondo la parte Ferrero invece i ricorsi cautelari sono fondati sul presupposto che le società del Viperetta siano state private del "diritto di opzione della sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile (Poc) emesso dalla Sampdoria nel giugno 2023". Questo aspetto stando al quotidiano, come evidenziato a suo tempo dal Tribunale di Genova,Inoltre ieri Vidal avrebbee ha chiesto al Tribunale il sequestro di azioni, obbligazioni convertibili, marchi e altri asset. La prima prima udienza sarà il 28 maggio, quando verrà analizzato il ricorso presentato da Rosan per richiedere l'annullamento delle scritture private che hanno sancito il passaggio a Manfredi. Ciò comporterebbe il 'ritorno' della Sampdoria nelle mani del Trust che, stando al suo scopo originario, avrebbe dovuto reperire i fondi necessari a soddisfare i creditori di Ferrero dalla vendità del club. "Adesso la nuova udienza, fissata dal giudice, è stata fissata per il 13 marzo ma l'accordo sembra molto difficile. Il giudice si prenderà presumibilmente un paio di giorni per l'ordinanza,e quindi destinata a nuove evoluzioni. Manfredi nel comunicato stampa diramato ieri si è detto fiducioso, nessun commento trapela invece da Ferrero, che però pare intenzionato a trattare. Più difficile invece avere a che fare con Vidal, osso duro della trattativa. Senza accordo, a decidere della Samp sarà il giudice.