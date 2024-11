Samuele Inacio, dall'Atalanta al Dortmund e il legame con Camarda. Un altro figlio d'arte che sogna l'Azzurro

Getty Images

Il calcio italiano aspetta con ansia l'esordio dal primo minuto con la maglia del Milan di, ma nel frattempo c'è un'Italia che del bomber classe 2008 ha raccolto l'eredità di Campione d'Europa in carica e, a suon di gol, sta cercando di ripercorrere quel cammino. Si trattache ieri con la seconda vittoria di fila ha strappato il pass per la qualificazione alla Lega A in cui è tornato al gol anche un talento assoluto comeIl nome magari non vi dirà tantissimo anche se non nasconde le origini brasiliane.è nato in Italia ed è cresciuto calcisticamente nella bergamasca passando da Mapello a Marigolda fino all'Atalanta nella squadra Under 14. A Mapello fu allenato dallo zio che, proprio come il padre, è stato un calciatore con un passato in Serie A. Sì, Samuele è figlio e nipote d'arte conche giocò con Atalanta, Napoli, Torino, Catania e Lecce fra le altre, e lo zio Joelson José Inacio anche lui passato dall'Atalanta per poi girare l'Italia con Reggina, Siena e Pisa fra le tante.

Samuele ha mosso passi da gigante nel settore giovaniledove, in 4 anni è arrivato a ritagliarsi un ruolo da protagonista in tutte le selezioni giovanili nerazzurre. Il suo talento non è quindi passato inosservato e, al compimento dei 16 anni, numerosi club hanno bussato alla sua porta e a quella del padre diventato oggi agente.ha spiegato il papà al momento dell'addio all'ItaliaDa qui la scelta (fatta anche dal difensore ex-Sassuolo e Sampdoria Reggiani) di sposare il progetto deldove, da sotto età, sta già giocando sia in Under 19 che in Youth League.

Samuele Inacio è un fantasista puro che fa del dribbling, ma anche della visione della porta i suoi punti di forza. Con papà si allena e gioca fin da quando era piccolissimo e il calcio ce l'ha inevitabilmente nel sangue. Con lui - ha raccontato in un'intervista - ha inventato la "Mask" l'esultanza con la mano che copre tutta la faccia e lascia scoperti gli occhi:L'idolo?per le giocate e i dribbling anche strafottenti che lasciavano a bocca aperta tutti, ma a differenza del brasiliano invidia la continuità di, consapevole che nel calcio serve anche quella per non crollare.

che ha battuto 4-0 il Galles e che l'attaccante ha raggiunto solo in extremis avendo prima rispettato gli impegni di Youth League con il Dortmund. Il suo gol che ha chiuso il 4-0 col Galles è stato fortunoso (di testa in tap in dopo la traversa di Luongo), ma le occasioni create nei 26 minuti in cui è stato in campo parlano per lui.da gara ed è concatenato alla sorella, Silvia Inacio, da qualche tempo fidanzata dell'attaccante rossonero. E chissà che in futuro i due, che hanno la stessa età non possano rappresentare un tandem d'attacco clamoroso per la nostra nazionale. Del resto, per entrambi, l'Azzurro resta un sogno ben stampato nella mente.