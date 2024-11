Stadio a San Donato, il comune prepara una lettera di rivalsa contro il Milan. L’assessore Mistretta: "Noi andiamo avanti"

La giunta comunale di San Donato continua nell’analisi già in corso del progetto rossonero per la costruzione di un’arena da 70.000 posti nell’area di San Francesco. Un dettaglio significativo sopratutto alla luce della notizia, emersa nei giorni scorsi, sulla manifestazione d’interesse di Milan e Inter per San Siro.“Con serietà e correttezza, procediamo nell’iter tecnico-amministrativo, che ora è arrivato alla fase di Vas, la Valutazione ambientale strategica – esclama Massimiliano Mistretta, assessore alle Opere pubbliche di San Donato –. Se lo stadio si farà o meno a San Donato, dipende da una serie di varianti.”. Il sindaco di San Donato, Francesco Squeri, nei giorni scorsi ha avuto un contatto telefonico con il presidente del Milan Paolo Scaroni nel quale è stato confermato che l’opzione stadio nella provincia milanese resta la priorità e che le parti si sarebbero incontrate di persona a stretto giro di posta.

Secondo quanto evidenzia Calcio e Finanza,Partita aperta in attesa dei nuovi sviluppi attesi entro la prima metà di novembre