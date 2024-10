Getty Images

San Gallo-Fiorentina 0-0Ati Zigi; Vandermersch, Ambrosius, Stanic, Noah; Gortler, Quintillà, Csoboth, Toma; Geubbels, Mambimbi. All. Maassen.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Kayode, M. Quarta, Moreno, Biraghi; Richardson, Bove, Adli; Sottil; Kouamé, Ikoné. All. Palladino.



ARBITRO: Yagal Frid (ISR)

AMMONITI:

ESPULSI:

NOTE:



I GOL



AZIONI SALIENTI





Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione Segui San Gallo - Fiorentina in diretta su NOWGUARDA SU NOW

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

Al Kybunpark di San Gallo, nel nord della Svizzera, gli elvetici arrivano dalla sonora sconfitta per 6 a 2 sul campo del Cercle Brugge, mentre i viola hanno trovato la vittoria, seppur a fatica, contro il TNS.