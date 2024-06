AFP via Getty Images

San Marino torna a vincere dopo 11 anni

28 minuti fa



La Nazionale di San Marino torna a vincere, seppur con la rappresentativa dell'Under 21: è un successo storico per la compagine del Titano. San Marino ritorna al successo dopo ben 11 anni, grazie alla formazione Under-21, che nel pomeriggio ha battuto 3-0 i pari età di Gibilterra in amichevole. Una prova di forza di ottima fattura, realizzata per merito della tripletta di Samuele Zannoni, che ha deciso la sfida con le sue marcature tra il 5' e il 26'.



I biancazzurri colpiscono anche due pali, con Zannoni e Giacopetti, e hanno rischiato di subire una rete da parte di Gibilterra solo nel finale. L'affermazione odierna si va a sommare con la prima e unica vittoria della rappresentativa giovanile di San Marino, datata 6 settembre 2013, contro il Galles, quando la partita terminò 1-0 con il gol di Juri Biordi.