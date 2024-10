San Siro, il sindaco Sala: "La pratica sul prezzo è quasi pronta. Non c'è una data, ma presto un confronto con Inter e Milan"

Getty Images

La querelle del nuovo stadio ditorna a farsi importante e a calcare la mano, ancora una volta sul futuro dell'attuale Giuseppe Meazza in San Siro è stato oggi il sindaco di Milano,che è tornato a parlare del dossier stadio e della possibile cessione, sindaco di Milano, è tornato a parlare del dossier stadio, dando un aggiornamento sullo stato dei dialoghi con"A breve, saremo in condizione di chiudere il cerchio con le squadre sui presupposti per un loro interesse".

Non abbiamo ancora una data, ma la pratica del Comune dell’Agenzia delle Entrate è in fase di conclusione. Il primo presupposto è il valore di cessione di San Siro, dato che ormai non si parla più di una concessione a lungo termine"."Il secondo riguarda, invece, i limiti del vincolo. Il fatto di essere vicini o meno a una soluzione dipende dalla volontà delle squadre, ma siamo senz’altro vicini a un confronto"