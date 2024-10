San Siro: Inter, Milan e il sindaco Sala incontrano il ministro Giuli a Roma. I temi sul tavolo

La questionetiene banco pere arriva un nuovo importante appuntamento per capire se i due club possono continuare insieme a ragionare su un nuovo impianto, senza prendere strade separate e cercando magari una soluzione per- La sede delle discussioni su San Siro si sposta da Milano a, più precisamente al. Secondo quanto riferito da Sky Sport infatti, nella giornata di martedì 22 ottobre 2024 è previsto un incontro nella Capitale: presenti il, il sindaco di Milano, rappresentanti di(proprietari rispettivamente di Inter e Milan) e dirigenti delle due società.

- Il vertice sarà utile a capire, mantenendo interamente o in parte le aree su cui la Sovrintendenza delle Belle Arti può porre un vincolo entro fine 2025: si tratta del secondo anello, ossia la parte di stadio costruita negli anni 50 e necessaria a conservare la memoria storica di San Siro.Inter e Milan hanno già manifestato l'intento di acquistare il Meazza e le aree circostanze, per poter costruire un nuovo stadio nelle vicinanze dell'attuale impianto, rispettando così il vincolo e allo stesso tempo trovare una nuova vita per San Siro, senza dover traslocare necessariamente in altre zone della città. Questo consentirebbe a nerazzurri e rossoneri di costruire, ognuno per conto proprio, la nuova "casa".

- C'è ancora un dettaglio di non poco conto da considerare, ossia capire quale sia il prezzo di questa acquisizione. "La pratica sul prezzo è quasi pronta", diceva il sindaco di Milano Sala una settimana fa, ma l'Agenzia delle Entrate non ha ancora dato indicazioni in merito ed evidentemente anche questo fattore sarà oggetto di valutazione da parte di Inter e Milan.- Recentemente, il presidente del Milanaveva tuttavia ribaditoe la volontà del club di avanzare anche su: "Io sei anni fa ho detto che lo stadio di San Siro andava rifatto, che è vecchio e obsoleto. Volevo abbatterlo e costruirlo uno di fianco. Mi dicevano: 'Ma tu sei pazzo, vuoi buttare giù la Scala del Calcio?'. E io rispondevo: 'Ma quale Scala del Calcio, è un vecchio manufatto'. È stato buttato giù Wembley, ancora più iconico di San Siro. Ora l'ipotesi che stiamo esaminando con attenzione è quella originaria, ovvero costruire un nuovo stadio nella zona di San Siro: mantenere delle cose del vecchio stadio, ma dotare la città di un nuovo stadio. Ne ho parlato col Sindaco anche questa mattina. Poi c'è l'ipotesi di costruire un nuovo stadio a San Donato Milanese ed è una possibilità, abbiamo già investito 40 milioni di euro".

