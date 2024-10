Milan, Scaroni: "Ma quale 'Scala del Calcio'... San Siro va abbattuto come Wembley". E gli risponde Marotta

Getty Images

Il presidente del, Paolo, ha parlato al. Queste le sue parole sul dibattuto temaa Milano e avallate anche dal presidente, Beppe, anche lui presente all’evento."Io sono presidente del Milan da più di sei anni eIl tema della sostenibilità economica delle squadre di calcio l'ho un po' sollevato io, a quell'epoca si viveva ancora nel mondo dicon presidenti che tiravano fuori dei soldi per mantenere il club. Oggi è un po' sentito comune quello della sostenibilità economica".

- "Io sei anni fa ho detto che. Volevoe costruirlo uno di fianco. Mi dicevano: 'Ma tu sei pazzo,E io rispondevo: 'Ma quale Scala del Calcio,È stato buttato giù, ancora più iconico di San Siro. Ora l'ipotesi che stiamo esaminando con attenzione è quella originaria, ovveromantenere delle cose del vecchio stadio, ma dotare la città di un nuovo stadio. Ne ho parlato col Sindaco anche questa mattina.ed è una possibilità, abbiamo già investito 40 milioni di euro", ha detto.

. Anche io sono un testimone di questa evoluzione calcistica e ho potuto vivere il modello dele ora quello dell'La proprietà di oggi è un importante fondo d'investimento e questo è un tipo di proprietà diversa dai mecenati. Oggi il calcio va in questo tipo di modello e. Sullo stadio dico che bisogna lavorare su questo asset: è importante per il raggiungimento dei risultati sportivi e poi deve rendere dal punto di vista degli. Lo stadio moderno non deve esserema deve essere un postoLo scorso anno abbiamo incassato 80 milioni di euro in questa situazione,", gli fa eco Marotta.