Alexis Sanchez è stato il colpo last minute dell'Inter. Il cileno, tornato dopo 8 anni in Italia, in nerazzurro ha ritrovato Lukaku, con cui farà coppia in attacco, così come Handanovic, Asamoah e Candreva, conosciuti a Udine. A pochi giorni dall'arrivo a Milano, Sanchez ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport. Tanti i temi toccati: dal sogno Scudetto al motivo per cui ha scelto l'Inter, partendo dall'Udinese: "All'Udinese la gente mi chiamava Niño e mi piaceva. Sono stato tanti anni a Udine, ho molto a cuore la gente. È la mia famiglia​":



SULL'INTER - "L'Inter è una grande squadra, la ammiravo quando giocavo all'Udinese anche perché vinse il Triplete. Per me era la squadra più forte d'Italia e giocare contro di loro era molto difficile, eravamo molto concentrati già dal giorno prima in albergo: c'erano Ibrahimovic, Eto'o, Zanetti. Ora con Javier ci parlo da dirigente".



FAME DI VITTORIA - "Sono felice di tornar nel calcio italiano, poi si vedrà. Io voglio fare solo il meglio per me, per la squadra e per i tifosi dell'Inter. Si può parlare di scudetto, io sono qui per vincere qualcosa. La squadra non vince da otto anni ma ha tutto per poterlo fare: il gruppo è giovane e forte, c’è un allenatore che vuole vincere. La presenza di Conte è stata importante, lui trasmette fiducia ai calciatori​".



CONVINTO DA... - "Lukaku è felice di essere qui, mi ha convinto anche lui a venire qui. Ho la stessa fame di quando ero bambino, voglio lottare per tutto".



SU ZAMORANO - "Mi ha chiamato, mi ha detto che è innamorato di questa squadra e di questo club​".



SULLA SCELTA DI LASCIARE IL MAN UNITED - "Era il momento giusto per farlo, non mi pento. Lo United sta puntando sui giovani, puntano a ritornare forti come ai tempi di Ferguson, ma servirà esperienza".



SUL BARCELLONA - "Il Barcellona è una grande squadra, sarà dura sfidarli, ma mi piace giocare con loro. Noi possiamo fare qualcosa di bello".