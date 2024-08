Sanchez saluta l'Inter: "Una seconda casa, grazie a tutti". L'Udinese lo aspetta

Getty

ha salutato nuovamente l': "Grazie a tutti".L'attaccante cileno classe 1988 ha chiuso la sua seconda esperienza in nerazzurro con il botto, la stagione 2023/24 ha regalato alla squadra di Simone Inzaghi lo Scudetto, il numero 20 che vale la seconda stella per l'Inter.- A distanza di oltre un mese dalla fine del rapporto con l'Inter, Sanchez ha salutato i nerazzurri con un post sui social: "Prima di tutto voglio dire Grazie a tutti i miei compagni, mister, dirigenti, è stato un anno bello, passato insieme per portare a casa la seconda stella. Grazie a tutte le persone che ci hanno dato una mano, lo staff medico, lo staff di cucina, grazie per la bella energia e per essersi presi sempre cura di noi! Grazie anche a tutti i tifosi che sono per me come una seconda casa qua in Italia. GRAZIE MILLE!".

- Il club nerazzurro, da parte sua, aveva già congedato il cileno lo scorso 1 luglio: "Quattro stagioni con la maglia dell’Inter e cinque titoli insieme: l’Inter e Alexis Sanchez si salutano dopo una lunga cavalcata insieme. L’attaccante cileno ha disputato in nerazzurro la stagione 2023/2024 dopo aver vestito i colori nerazzurri anche dal 2019 al 2022. Nell’ultimo campionato ha contribuito alla conquista dello Scudetto, il secondo per Alexis all’Inter, dopo quello vinto nel 2021. Per il cileno anche una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane, una decisa proprio grazie a un suo gol allo scadere. Nel 2023/2024 Sanchez ha collezionato 23 presenze in Serie A, con 2 gol, 2 in Supercoppa Italiana e 8 in Champions League, con 2 reti. In totale, con la maglia dell’Inter, sono 142 le presenze, con 24 gol. A Sanchez, due volte campione d’Italia in nerazzurro, vanno i saluti e i ringraziamenti di tutta la Famiglia interista".

- Ma dove giocherà Sanchez nella prossima stagione? Per lui è sempre più vicino un altro ritorno, quello all'Udinese: l'accordo con i friulani è a un passo, il cileno ha manifestato la volontà di aiutare i bianconeri a rilanciarsi.