Sanremo 2024, Russell Crowe: 'Tifo Lazio, all'Olimpico potrei impazzire'

Russell Crowe è stato l'ospite internazionale della terza serata del Festival di Sanremo 2024. L'attore, famoso soprattutto per il ruolo di Massimo Decimo Meridio ne Il Gladiatore. Prima di salire sul palco dell'Ariston, l'attore neozelandese con origini italiane - precisamente di Ascoli Piceno - si è fatto scattare una foto con una sciarpa biancoceleste.- In un'intervista rilasciata a Rtl tra le vie di Sanremo, Russell Crowe ha raccontato: ". Quello con l'Italia e in particolare con la capitale è stato un colpo di fulmine". L'attore ha presentato il suo prossimo tour musicale che partirà dall'Italia: "Verrò con la band per un grande progetto musicale, ho scelto di iniziare il tour in Italia". Poi via di ricordi: "Nel 2001 ero venuto a Sanremo quando lo conduceva Raffaella Carrà, e prima di quella serata avevo suonato in Italia".