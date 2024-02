La quarta serata del Festival di Sanremo è stata quella dedicata alle cover e ai duetti:. Più di 170 artisti tra ballerini, musicisti e cantanti, sul palco dell'Ariston sono passati oltre 60 anni di musica italiana e internazionale. Qualcuno è andato bene, altri un po' meno. Conferme, delusioni e sorprese: top & flop della serata.Annalisa ha spaccato. Ancora, di nuovo. La serata cover ha confermato che è una delle favorite per la vittoria finale. La sua esibizione alza anche il livello della Rappresentante di Lista, la sintonia è ferfetta come Lautaro e Thuram sotto porta, il coro Artemia fa il resto per una squadra che gira alla perfezione.Alfa e Roberto Vecchioni è il mix giusto tra esperienza e talento. 57 anni di differenza (23 il primo, 80 l'altro) ma un filo conduttore che sul palco dell'Ariston li tiene più vicini che mai. Una squadra che in rosa ha quel giocatore di personalità e leadership che serve nello spogliatoio, ma anche il gioiellino alla Yildiz che vicino a fenomeni come Vecchioni può solo migliorare.Alzi la mano chi ha qualcosa da ridire sull'esibizione dei Santi Francesi con Skin. Impossibile, dai. Inattaccabili. Anzi, sono loro che sono partiti all'attacco con un Hallelujah che ha fatto tremare i muri dell'Ariston. Come un gol di tacco. Come una rovesciata al volo. I Santi Francesi hanno fatto quella giocata a effetto con la quale sono riusciti ad alzare l'asticella.In qualche modo bisognava trovare uno spazio per Angelina Mango, che si è presentata alla serata cover con un brano del padre morto a 60 anni per un attacco cardiaco mentre si esibiva di frote a 4mila persone. La figlia sul palco dell'Ariston ha portato "La rondine", uno dei successi più importanti dell'artista. Emozionata ma determinata a fare bene, Angelina ha reso orgoglioso il padre con un'esibizione da brividi; soprattutto per il significato della scelta.Se scegli di duettare con una top player come Gianna Nannini, può succedere che si veda la differenza. Anzi, probabile. Rose Villain rimane nell'ombra, nascosta dietro la grandezza della partner. Arriva sotto porta e... anziché tirare serve il compagno piazzato peggio. Che poi magari la mette anche dentro, ma l'errore per il passaggio rimane. E di solito, gli allenatori, non prendono bene queste scelte.Probabilmente la scelta di metterli a inizio serata non è stata casuale, se si fossero esibiti dopo mezzanotte in pochi avrebbero retto. Rallentano l'andamento del Festival, Irama si ritrova fuori ruolo con un genere non suo anche se ha il merito di reggere il paragone con Cocciante. Nell'esibizione non sbaglia, ma forse non ha scelto il partner adatto a lui.Un tuffo nel passato. Forse troppo. Quel quartetto messo insieme funziona poco. Zero sintonia, manca qualcuno che possa unire i reparti. Un trequartista per poter dare il guizzo giusto a un'esibizione da dimenticare. Quel fantasista che serve non arriverà mai, e così dal palco dell'Ariston al villaggio vacanze è un attimo: ognuno va per conto suo, qualche stonatura qua e là e la frittata è fatta.