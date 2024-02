Sanremo 2024, la classifica della quarta serata

La quarta serata del Festival di Sanremo 2024 era quella dedicata alle cover e ai duetti: ognuno dei 30 artisti in gara doveva scegliere un partner - o un gruppo - col quale salire sul palco dell'Ariston per cantare un brano del passato e non l'inedito che hanno portato finora.- Come nelle serate precedenti e a differenza degli anni passati, fino al giorno della finalissima in programma sabato 10 febbraiolasciando nascoste le altre. Geolier è il vincitore della serata cover, vediamo la top 5 della serata.- Al primo posto c’è ancora, che ha cantato insieme a Guè, Luchè, D'Alessio; al secondo posto c’èche insieme all’Orchestra di Roma ha ricordato il padre portando sul palco ‘La Rondine’. Sul podio anchedopo il duetto con la Rappresentante di Lista. Al quarto posto c’ècon Ratchopper, chiude il podioaccompagnato da Vecchioni.