La lettera ai giovani di, le battute i barese e le risate diche parla con la mano davanti alla bocca, l’aplomb diche fa da spalla a un mancato re canterino,in parata che canta in coro e persino- sì, Ezio il ribelle - nella giuria che giudica le canzoni.(non sempre, però).che quest'anno - bontà sua - prova a darsi una sverniciata e a togliersi di dosso la polvere. «Non salterà nemmeno una partita», ha assicurato Amadeus., conduce Antonella Clerici, il Festival lo vince —. Giacca e cravatta in tono, Cassano è accompagnato dalla futura moglie, la pallanuotista Carolina Marcialis. Anzi, l’annuncio urbi et orbi arriva in diretta: «Ci sposeremo il 19 giugno». Cassano fa lo show, da consumato attore qual è. «Ho vissuto 17 anni da disgraziato e dieci da miliardario, me ne mancano altri 7 per pareggiare». Regala una rosa rossa alla Clerici, svela che il suo cantante preferito è Gigi D'Alessio, promette fuoco e fiamme.. Lippi fa da spalla a tre tenori d'eccezione: Pupo, Emanuele Filiberto e Luca Canonici, che si esibiscono nella canzone più trash di sempre: «Italia amore mio». A proposito: in quell'edizione c’è anche uno scambio di battute velenosetto tra Cassano e il ct. La Clerici chiede che canzone Cassano dedicherebbe a Lippi. Risposta in stile Cassano: «Più che cantargliele, gliele suonerei», ha detto. E poi: «Gli dedicherei "Prenditi na pastiglia". Scherzo...». Sì, certo, scherzava, come no. Prima di congedarsi e prima della pubblicità si rivolge così agli spettatori: «Ao! arimanit a' do, c' vdim tra picc’». Traduzione: «Rimanete qui, ci vediamo fra poco».. Baggio - solitamente schivo - lesse una lettera indirizzata ai giovani che cominciava così: «A tutti i giovani e tra questi ci sono anche i miei tre figli. Per vent'anni ho fatto il calciatore. Questo certamente non mi rende un maestro di vita ma ora mi piacerebbe occuparmi dei giovani, così preziosi e insostituibili. So che i giovani non amano i consigli, anch'io ero così. Io però, senza arroganza, stasera qualche consiglio lo vorrei dare. Quello che rende una vita riuscita è gioire di quello che si fa. Ricordo la gioia nel volto stanco di mio padre e nel sorriso di mia madre nel metterci tutti e dieci, la sera, intorno ad una tavola apparecchiata». Fu un trionfo, per un idolo eterno che aveva smesso ormai da 9 anni ma che era rimasto nel cuore di tutti., riferendosi agli anni della kermesse canora., perfettamente a suo agio con Carlo Conti e l'amica Maria de Filippi. Inevitabili i palleggi circensi sul palco, con pallone scagliato in platea. Ma Totti a Sanremo c’era giù stato - capello lungo e bagnato - nel 2006, quando a condurre c’era Ilary Blasi, sposata quattro mesi prima, in coppia con Victoria Cabello, nel Festival condotto da Giorgio Panariello. E qualche anno prima - nel 2003 (vince la dimenticata Alexia) -di Lucio Battisti,. Particolarmente ispirati Buffon (canta con gli occhi chiusi), Del Piero (clamorose le sue basette), Ferrara (il più intonato). Davids e Nedved due statue di cera, muti dall'inizio alla fine.con le maglie - tra le altre - di Lanerossi Vicenza e Napoli. Vendrame - che dopo il calcio si era reinventato poeta e scrittore - faceva l'opinionista, nella giuria degli esperti (vinse Francesco Renga con «Angelo»). Senza peli sulla lingua, senza sovrastrutture, senza infingimenti. Disse al conduttore Paolo Bonolis: «Mi ha commosso Tyson (era la star ospite quell'anno, ndr), chi invece ho trovato indegno è stato Gigi D'Alessio che ti ha leccato il fondoschiena: non si fanno queste cose». Anima pura, Vendrame. Troppo per il circo di Sanremo.