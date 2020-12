Siamo ai verdetti.anomala e condizionata dal Covid-19. Da X Factor a The Voice Senior, passando per All Together Now e Ama Sanremo: sono quattro gli show che arrivano alla finale in questo mese di dicembre. Ha aperto le danze, questa sera,Una finale avvincente, con tutti i giudici ancora in gara, che si sono esibiti per la prima volta in duetto ciascuno con il proprio artista:E' stata una finale all'insegna della buona musica e che ha provato a dimostrare, come aveva anticipato Manuel Agnelli in fase di presentazione, "come anche la diversità musicale può avere uno spazio in televisione"., giovane talento della scena rap italiana, resa famosa inizialmente per la condivisione del suo primo singolo Sciccherie da parte diSabato sera sarà invece la volta della finale di, il game show di Canale 5 condotto da, che vede tra i giudic2020, concorso che regalerà ai 6 vincitori il palcoscenico dell'Ariston nella categoria Nuove Proposte 2021, se le restrizioni Covid lo permetteranno, il prossimo febbraio. Tra i favoriti per il passaggio a Sanremo 2021 ci sonoI talent musicali saluteranno questo strano 2020, il 20 dicembre con l'ultima puntata di, la gara musicale per Over 60 in onda su Rai1 condotto da, che vede in giuria il rapperCon poche piccole eccezioni (X Factor ha provato a dare una sterzata con il ritorno di Agnelli e la Machete Crew di Hell Raton) la via del declino verso il trash degli show televisivi a sette notte scorre lento e inesorabile, con programmi creati più a immagine e somiglianza di un Grande Fratello qualsiasi che per parlare di musica ai telespettatori.