Massimiliano Santopadre, patron del Perugia, parla in conferenza stampa in vista di questo finale di stagione, con il Grifone in lizza per un posto ai playoff: "Mai rassegnarsi. Ci sono ancora 6 partite e 18 punti in palio. Venerdì a Pescara la squadra deve scendere in campo con la bava alla bocca, perché noi possiamo ancora andare in Serie A. La vita insegna che il bicchiere deve essere sempre mezzo pieno, mai mezzo vuoto. Quando è mezzo vuoto è perché sei un mediocre, un fallito, un perdente. A Pescara i tifosi devono aiutare la squadra. Da qui a venerdì lo ripeterò sempre, perché i ragazzi assorbono come le spugne. Forza, svegliamoci, lo chiedo alla città: rialziamoci! Leviamoci di dosso il torpore. Se il Perugia va in Serie A, farà parlare tutta Europa. Non solo l'Italia. Perché questa non è una città normale".