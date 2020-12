Intervistato in collegamento Skype da Sky Sport il patron del Bologna, Joey Saputo, ha parlato così del momento della formazione emiliana con un progetto ben chiaro per il futuro.



CLASSIFICA - "Potevamo essere posizionati meglio in classifica, ma abbiamo mancato qualche occasione. Guardare le gare in tv? Soffro molto, non è facile".



MIHAJLOVIC - "Sono felicissimo di Sinisa, il modulo che mette in campo credo che frutterà tanto".



MERCATO - "Un attaccante dal mercato? Se ci sarà una opportunità ci faremo trovare pronti, ma dobbiamo tornare indietro a luglio 2019. Avevamo un piano di investimento triennale quindi sì possiamo e lo faremo, ma solo se l'opportunità si presenterà".



GIOVANI - "Crediamo molto nello sviluppo dei giovani, ma sappiamo che serve tempo. Dalle loro cessioni in futuro potranno arrivare proventi da reinvestire nel club. Siamo molto felici delle scelte fatte in estate".



NUOVO STADIO - "Fa parte della mission e della vision del Bologna, di quello che dovremo essere nel futuro. Sta andando tutto secondo i piani"



TOP 10 - "L'obiettivo è finire nella top 10 e fare almeno 52 punti. Alcune opportunità mancate mi hanno un po' deluso, ma sono convinto che i giovani cresceranno e nella seconda parte della stagione potremo raggiungere il nostro obiettivo".